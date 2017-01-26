Под Киевом ищут пропавшего рыбака (фото)

В Вышгороде вчера на гидроаккумулирующем бассейне Киевской ГАЭС искали рыбака, который пропал еще 17 января, сообщает ГСЧС Киевской области.

Пропавшего искали с использованием осветительного оборудования и квадрокоптера. Ради поисков мужчины по всей площади бассейна частично сбросили воду – это по технологическому процессу возможно только в ночное время. Благодаря этому появилась возможность обследования всей акватории, которая покрыта льдом. Работы проводились всю ночь. Всего было привлечено 5 единиц техники и 25 человек личного состава. К сожалению, поиски результатов не дали.

Напомним, сообщение об исчезновении рыбака, который занимался выловом рыбы в запрещенном месте Киевской ГЭС, поступило к спасателям 17 января в 11:20. Поисковые работы, которые проводились в течение двух первых дней после исчезновения, не дали результатов – спасатели нашли только резиновую лодку и сети.