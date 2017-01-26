Под Киевом ищут водителя, который сбил на переходе 20-летнюю девушку и сбежал

Вчера, 17:56

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП в Вышгороде на проспекте Мазепы

Водитель сбил девушку и сбежал
Водитель сбил девушку и сбежал

В Вышгороде вчера в 17.55 в Вышгороде водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 20-летнюю местную жительницу. Девушка в это время переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Мазепы, сообщает ГУ НП Киевской области.

Сбив человека водитель, не останавливаясь, скрылся с места ДТП.

В результате наезда девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб брюшной полости и костей таза. Пострадавшую госпитализировали в Вышгородскую центральную районную больницу.

В настоящее время личность водителя и номер транспортного средства устанавливаются. Продолжается следствие. Полиция обращается к возможным свидетелям ДТП: если Вам известно об обстоятельствах ДТП, звоните по телефону спецлинии "102".
ДТП, водитель, сбил, девушка, сбежал, скрылся
Источник:

"Сегодня"

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