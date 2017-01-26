Под Киевом ищут водителя, который сбил на переходе 20-летнюю девушку и сбежал

В Вышгороде вчера в 17.55 в Вышгороде водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 20-летнюю местную жительницу. Девушка в это время переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Мазепы, сообщает ГУ НП Киевской области.

Сбив человека водитель, не останавливаясь, скрылся с места ДТП.

В результате наезда девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб брюшной полости и костей таза. Пострадавшую госпитализировали в Вышгородскую центральную районную больницу.

В настоящее время личность водителя и номер транспортного средства устанавливаются. Продолжается следствие. Полиция обращается к возможным свидетелям ДТП: если Вам известно об обстоятельствах ДТП, звоните по телефону спецлинии "102".