Под Киевом из горящего грузовика вылилась странная красная жидкость

Сегодня, 13:01

Огнем были уничтожены посылки и вещи в грузовом отсеке

 

Под Киевом из горящего грузовика вылилась странная красная жидкость

Под Киевом загорелся грузовик, из отсека вылилось неизвестное химическое вещество.

21 августа в 15:08 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в городе Белая Церковь по ул. Привокзальная. Заявитель сообщил о возможном разливе химического соединения.

Оказалось, что в отсеке грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros горят легковоспламеняющиеся материалы. В 15:33 пожар был локализован, в 15:45 – ликвидирован.

В результате пожара огнем были уничтожены посылки и вещи в грузовом отсеке автомобиля. Огнем повреждена металлическая емкость, в которой находилась красная жидкость неизвестного происхождения, по внешним признакам похожая на пестициды. Она вылилась на дорогу.

Работники химико-радиологической службы забрали часть вещества для проведения экспертизы. Само вещество было смыто с проезжей части.
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Источник:

"Сегодня"

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