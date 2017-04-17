Под Киевом из-за просьбы не шуметь ранили бойца Нацгвардии и убили его собаку

Сегодня, 15:13

Поводом стало замечание в адрес шумной компании

Боец получил удар ножом. Фото: prisnilos.su
Боец получил удар ножом. Фото: prisnilos.su

В Ирпене тяжело ранили 25-летнего бойца Нацгвардии. Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером.

"Боец Нацгвардии, выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. За это один из них сначала пырнул ножом четверолапого, который встал на защиту своего хозяина, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине", – рассказали в полиции.

В результате пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, а его пес умер в ветеринарной клинике. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого, которому грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Мариуполе подстрелили мужчину из-за собаки.
жители, проверки, ранение, конфликты, замечание, задержали
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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