Под Киевом из-за просьбы не шуметь ранили бойца Нацгвардии и убили его собаку

В Ирпене тяжело ранили 25-летнего бойца Нацгвардии. Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером.

"Боец Нацгвардии, выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. За это один из них сначала пырнул ножом четверолапого, который встал на защиту своего хозяина, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине", – рассказали в полиции.

В результате пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, а его пес умер в ветеринарной клинике. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого, которому грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Мариуполе подстрелили мужчину из-за собаки.