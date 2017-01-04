Под Киевом маршрутка насмерть сбила пенсионерку
Женщина перебегала дорогу в темноте и оказалась под колесами автобуса
Смертельное ночное ДТП произошло под Киевом: на трассе Киев-Чернигов маршрутка, выполняя разворот, раздавила 60-летнюю женщину-нарушителя, которая переходила проезжую часть в непредусмотренном месте.
Смерть наступила мгновенно. Тело застряло под колесами.
Извлекали мертвую бабушку спасатели ГСЧС. Вероятно, водитель не заметил нарушительницу: в месте, где произошда авария, очень темно.
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