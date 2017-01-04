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Под Киевом маршрутка насмерть сбила пенсионерку http://www.segodnya.ua/img/article/7856/9_main.1483547051.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/9_tn.1483547051.jpg Происшествия Женщина перебегала дорогу в темноте и оказалась под колесами автобуса

Под Киевом маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Сегодня, 18:26

Женщина перебегала дорогу в темноте и оказалась под колесами автобуса

Тело женщины застряло под колесами
Тело женщины застряло под колесами

Смертельное ночное ДТП произошло под Киевом: на трассе Киев-Чернигов маршрутка, выполняя разворот, раздавила 60-летнюю женщину-нарушителя, которая переходила проезжую часть в непредусмотренном месте.

Смерть наступила мгновенно. Тело застряло под колесами.

Извлекали мертвую бабушку спасатели ГСЧС. Вероятно, водитель не заметил нарушительницу: в месте, где произошда авария, очень темно.
авария, ДТП, маршрутка, спасатели, насмерть, ГСЧС
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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