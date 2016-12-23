Под Киевом маршрутка врезалась в дерево, пострадали шесть пассажиров

В Киевской области вчера днем, возле села Вита Почтовая, произошло ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает ГУ НП столичного региона.

Так, около 15:00 на 23 километре автодороги "Киев-Одесса" водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", не справился с управлением и выехал на встречную полосу. "Пролетев" через дорогу, маршрутка врезалась в дерево на обочине.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения района.

По данному факту проводится проверка.