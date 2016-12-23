Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Под Киевом маршрутка врезалась в дерево, пострадали шесть пассажиров http://www.segodnya.ua/img/article/7825/67_main.1482509079.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/67_tn.1482509079.jpg Происшествия Пострадавших увезла "скорая"

Под Киевом маршрутка врезалась в дерево, пострадали шесть пассажиров

Вчера, 18:02

Пострадавших увезла "скорая"

В аварии пострадали шесть пассажиров
В аварии пострадали шесть пассажиров

В Киевской области вчера днем, возле села Вита Почтовая, произошло ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает ГУ НП столичного региона.

Так, около 15:00 на 23 километре автодороги "Киев-Одесса" водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", не справился с управлением и выехал на встречную полосу. "Пролетев" через дорогу, маршрутка врезалась в дерево на обочине.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения района.

По данному факту проводится проверка.
ДТП, проверка, маршрутка, дерево, Киев-Одесса
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве произошло лобовое ДТП с возгоранием, есть пострадавшие

Вчера, 15:06

Столкнулись две иномарки  

Происшествия

Мужчина пытался скрыться с места аварии

На Троещине водитель вылетел с дороги в кольцо на ларьки

22 Декабря, 23:12

Мужчина пытался скрыться с места аварии

Происшествия

volynnews.com

В Киеве из-за ДТП остановлено движение на мосту Метро

22 Декабря, 22:11

Движение с левого на правый берег остановлено

Происшествия

В Киеве водитель устроила два ДТП за один раз

22 Декабря, 17:26

Вначале авто врезалось в троллейбус, а потом - в легковушку  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.