Под Киевом массово горит мусор

В течение суток в Киевской области было зарегистрировано 11 случаев возгорания мусора на общей площади более 2 гектаров. В большинстве случаев спасателям удалось не допустить распространения огня на большие площади. Опасность заключается в том, что возгорание бытового мусора становится причиной пожаров на свалках, торфяниках и в лесных массивах.

20 августа в 15:20 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании мусора в селе Семеновка, где огонь уже вплотную подошел к лесополосе. Когда спасатели прибыли на место возгорания, из-за сильных порывов ветра огонь уже перекинулся на лес. Пожар был локализован в 18:30 и полностью ликвидирован в 22:05 на площади 500 м2. Причина пожара устанавливается.

На пожаре работали 6 человек личного состава и две единицы техники.

И уже в 18:53 спасатели выехали для тушения горящего мусора за пределами пгт Барышевка. Пожар в кратчайшие сроки был локализован и полностью ликвидирован в 19:30.

В тот же день спасателям Белоцерковского района пришлось ликвидировать возгорание на свалке в городе Узин по улице Заводской, где кто-то намеренно поджег строительные остатки. А работники ГСЧС Кагарлыкского района больше часа тушили мусор на несанкционированной свалке в селе Стайки.

Напомним, в июле под Киевом произошел пожар на несанкционированной свалке. 5 июля в 20:40 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке вблизи с. Коржи. Оказалось, что огнем охвачено 0,2 га мусора. Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава.