Под Киевом мать выбросила новорожденного сына на свалку

На свалке под Киевом обнаружили новорожденного ребенка.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, тело мальчика без признаков жизни нашел охранник. Трагедия произошла 28 декабря вблизи села Рожны Броварского района.

"Сейчас тело ребенка отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий, чтобы установить личность роженицы, которая выбросила на помойку своего малыша и другие обстоятельства происшествия", – отмечают правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области трехмесячный ребенок утонул в колодце. Молодая мама вышла на прогулку с ребенком на руках. Женщина поскользнулась и выронила младенца. По роковой случайности, он упал в колодец. Женщина позвала на помощь соседей, но мальчика достали уже мертвым.