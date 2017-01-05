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Под Киевом мать выбросила новорожденного сына на свалку http://www.segodnya.ua/img/article/7857/84_main.1483620932.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/84_tn.1483620932.jpg Происшествия Мертвого ребенка обнаружил охранник, тело мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы

Под Киевом мать выбросила новорожденного сына на свалку

Сегодня, 14:55

Мертвого ребенка обнаружил охранник, тело мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы

Полицейские устанавливают личность роженицы. Фото: liter.kz
Полицейские устанавливают личность роженицы. Фото: liter.kz

На свалке под Киевом обнаружили новорожденного ребенка.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, тело мальчика без признаков жизни нашел охранник. Трагедия произошла 28 декабря вблизи села Рожны Броварского района.

"Сейчас тело ребенка отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий, чтобы установить личность роженицы, которая выбросила на помойку своего малыша и другие обстоятельства происшествия", – отмечают правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области трехмесячный ребенок утонул в колодце. Молодая мама вышла на прогулку с ребенком на руках. Женщина поскользнулась и выронила младенца. По роковой случайности, он упал в колодец. Женщина позвала на помощь соседей, но мальчика достали уже мертвым.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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