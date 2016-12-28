Под Киевом мужчина до смерти избил свою маму

В с. Дениховка Тетиевского района между сыном и матерью возникла ссора, в ходе которой пьяный 32-летний мужчина набросился с кулаками на скою пожилую маму, сообщили в прокуратуре Киевской области.

Изверг бил женщину руками, ногами и металлическим совком. У нее обнаружили закрытую травму грудной клетки, множественные переломы ребер и грудины, от которых она скончалась.

Полицейские задержали злоумышленника. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.