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Под Киевом мужчина до смерти избил свою маму http://www.segodnya.ua/img/article/7838/7_main.1482913411.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/7_tn.1482913411.jpg Происшествия Женщина погибла из-за множества травм

Под Киевом мужчина до смерти избил свою маму

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Убийцу арестовали на 2 месяца
Убийцу арестовали на 2 месяца

В с. Дениховка Тетиевского района между сыном и матерью возникла ссора, в ходе которой пьяный 32-летний мужчина набросился с кулаками на скою пожилую маму, сообщили в прокуратуре Киевской области.

Изверг бил женщину руками, ногами и металлическим совком. У нее обнаружили закрытую травму грудной клетки, множественные переломы ребер и грудины, от которых она скончалась.

Полицейские задержали злоумышленника. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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