Под Киевом мужчина хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики

Полиция задержала 35-летнего жителя села Семиполки, который незаконно храненил огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Во время санкционированного обыска по двум адресам проживания подозреваемого обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье "ТОЗ-54", пневматический пистолет "МР-654К" и около полусотни разнокалиберных патронов к нарезному оружию.

Кроме того, правоохранители во время обысков нашли около 10 кг измельченного вещества, внешне похожего на наркотическое средство "каннабис".

Сейчас все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.