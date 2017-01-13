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Под Киевом мужчина хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики http://www.segodnya.ua/img/article/7877/72_main.1484241845.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/72_tn.1484241845.jpg Происшествия Правоохранители провели санкционированный обыск

Под Киевом мужчина хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики

Сегодня, 01:22

Правоохранители провели санкционированный обыск

Под Киевом мужчина хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Полиция задержала 35-летнего жителя села Семиполки, который незаконно храненил огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Во время санкционированного обыска по двум адресам проживания подозреваемого обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье "ТОЗ-54", пневматический пистолет "МР-654К" и около полусотни разнокалиберных патронов к нарезному оружию.

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Кроме того, правоохранители во время обысков нашли около 10 кг измельченного вещества, внешне похожего на наркотическое средство "каннабис".

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Сейчас все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
оружие, незаконно, наркотики, боеприпасы, полиция, правоохранители, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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