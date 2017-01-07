Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Под Киевом мужчина убил собственную бабушку голыми руками http://www.segodnya.ua/img/article/7861/96_main.1483795018.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/96_tn.1483795018.jpg Происшествия Во время ссоры с пожилой женщиной внук начал бить ее кулаками по голове  

Под Киевом мужчина убил собственную бабушку голыми руками

Сегодня, 15:16

Во время ссоры с пожилой женщиной внук начал бить ее кулаками по голове

 

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы
Убийце грозит до 15 лет тюрьмы. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Под Киевом подозреваемого в убийстве пожилой женщины взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По ходатайству Бориспольской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 32-летнему мужчине, который подозревается в умышленном убийстве пожилой женщины.

Напомним, трагедия произошла в среду, 4 января: во время ссоры с бабушкой мужчина начал бить ее кулаками по голове, а когда потерпевшая упала на пол, внук задушил ее.

Мужчина был задержан "по горячим следам". Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.
убийство, внук, трагедия, расследование, убил, бабушка, мужчина, задушил, ссора, мера пресечения
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Полицейские устанавливают личность роженицы. Фото: liter.kz

Под Киевом мать выбросила новорожденного сына на свалку

5 Января, 14:55

Мертвого ребенка обнаружил охранник, тело мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы

Происшествия

Убийцу оперативно задержали

В Киеве пьяный мужчина жестоко убил бездомного

5 Января, 15:05

Человека без определенного места жительства забили до смерти

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.