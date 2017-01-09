Под Киевом мужчина упал в колодец

Под Киевом мужчина провалился в колодец, ремонтируя водопровод.

9 января в 10:00 в диспетчерскую службу пгт Бородянка поступило сообщение о том, что во время работ по ремонту водопровода в колодец упал житель пгт Песковка. Сразу на место происшествия выехал дежурный караул Песковки. Спасатели с помощью лестницы-штурмовки спустились в подземный колодец и подняли мужчину на поверхность целым и невредимым, без признаков переохлаждения.

Спасенного человека отправили в теплое помещение и передали близким. От госпитализации пострадавший отказался.

В связи со значительным понижением температуры окружающей среды спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, и принимать меры по недопущению переохлаждения.

Напомним, в конце октября под Киевом в колодце нашли покойника.