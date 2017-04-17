Под Киевом мужчины напоили ребенка водкой до полусмерти

В Киевской области, в пгт Иванков, произошло серьезное происшествие с 13-летним мальчиком. Двое местных жителей напоили школьника водкой "ради забавы". За жизнь ребенка после сильнейшей алкогольной интоксикации теперь борются медики.

"Двое друзей возвращались с футбола и увидели компанию незнакомцев, которые распивали спиртные напитки. Мужчины предложили детям к ним присоединиться: один ребенок ушел, а второй остался. Через какое-то время он вернулся домой и потерял сознание прямо на пороге. Перепуганные родители сразу же повезли его в больницу. Медики диагностировали у мальчика сильнейшее алкогольное опьянение (1,6 промилле алкоголя в крови). Также у него обнаружили синяки на ногах", – рассказали в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители добавляют, что, по словам ребенка, его побили неизвестные и силой залили ему в рот какое-то горькое вещество. Причастных к происшествию мужчин удалось задержать. Ими оказались местные жители 24 и 25 лет. Открыто уголовное производство по ст. 304 Уголовного кодекса (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, занятие попрошайничеством). Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.