Под Киевом на льдине унесло шестерых рыбаков (обновлено) (фото)

В столичном регионе, на водохранилище возле Киевской ГЭС, произошло ЧП: на реке треснул лед, и на большой льдине заблокированными оказались шесть любителей зимней рыбалки.

Бойцы ГСЧС Киевской области провели операцию по их спасению, сообщили в Киевской ОГА. "Обращаемся к жителям Киевщины с просьбой не выходить на лед", – уточнили чиновники.

Как оказалось, рыбаки оказались в ледяном плену из-за промоины, которая образовалась неподалеку от берега в результате сброса воды. "С помощью лодки и трех коленной лестницы спасатели создали переход из льда на берег. В 14:20 шестеро рыбаков были доставлены на берег", – рассказали спасатели.

В целом спасательная операция продлилась меньше часа: сообщение о бедствии рыбьаков поступило в ГСЧС в 13:42.