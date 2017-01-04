Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Под Киевом на льдине унесло шестерых рыбаков (обновлено) (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/57_main.1483537505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/57_tn.1483537505.jpg Происшествия ГСЧС Киевской области проводит спасательную операцию

Под Киевом на льдине унесло шестерых рыбаков (обновлено) (фото)

Сегодня, 15:50

ГСЧС Киевской области проводит спасательную операцию

В столичном регионе, на водохранилище возле Киевской ГЭС, произошло ЧП: на реке треснул лед, и на большой льдине заблокированными оказались шесть любителей зимней рыбалки.

Бойцы ГСЧС Киевской области провели операцию по их спасению, сообщили в Киевской ОГА. "Обращаемся к жителям Киевщины с просьбой не выходить на лед", – уточнили чиновники.

Как оказалось, рыбаки оказались в ледяном плену из-за промоины, которая образовалась неподалеку от берега в результате сброса воды. "С помощью лодки и трех коленной лестницы спасатели создали переход из льда на берег. В 14:20 шестеро рыбаков были доставлены на берег", – рассказали спасатели. 

В целом спасательная операция продлилась меньше часа: сообщение о бедствии рыбьаков поступило в ГСЧС в 13:42.
ЧП, лед, спасатели, ГЭС, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Стеллаж рухнул полностью. Фото: Facebook

В киевском супермаркете на покупателя рухнула полка с товаром

Сегодня, 15:15

Стеллаж с соком накрыл посетителя магазина и работника, разбилось много бутылок

Запад

На месте пожара. Фото: ГСЧС

Подробности мощного пожара в здании львовского завода "Электрон": пострадали спасатели

Сегодня, 10:56

В результате пожара уничтожено оборудование, сырье, заготовки и готовая продукция  на площади примерно 2500 кв. м

Происшествия и криминал

В Сумах взорвалась и обвалилась многоэтажка: есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 09:59

Всего в доме проживает 432 человека, за медицинской помощью обратилось 10 жителей дома, из которых трое – дети

Донбасс

Собаку вытянули на берег

В Мариуполе спасли собаку, уплывающую в море на льдине

Вчера, 19:49

Льдину с животным сносило в сторону судоходного канала

Запад

Франковские спасатели провели спецоперацию по спасению туриста

Вчера, 18:42

Мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно спуститься 

Запад

Во Львове горело здание завода "Электрон"

Вчера, 18:52

По предварительным данным, шестеро пожарных попали в больницу, трое из них получили ожоги

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.