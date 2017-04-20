Под Киевом на нефтебазе вспыхнул огонь

Сегодня, 10:52

Серьезного пожара не было, но один работник получил серьезные ожоги

Огонь удалось оперативно потушить
Огонь удалось оперативно потушить

Недалеко от столицы, в Киево-Святошинском районе Киевской области произошло серьезное ЧП на нефтебазе. Как рассказали в ГУ НП Киевской области, во время переливания топлива из автоцистерны, вспыхнул огонь.

Распространения огня после вспышки не было. Но в результате пострадал 45-летний работник нефтебазы, с ожогами он был направлен в областную больницу. На месте работали спасатели, эксперты и правоохранители", – рассказали в полиции Киевской области.

Открыто уголовное производство по статье "Нарушения правил безопасности во время работ с повышенной опасностью". Минимальная санкция по ней – штраф в 850 грн, максимальная – ограничение свободы до 3 лет.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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