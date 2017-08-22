Под Киевом на взятке задержали сельского голову с посредником
Злоумышленников задержали на горячем
Под Киевом задержали на взятке голову одного из сел Киевской области и посредника.
Чиновник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал от мужчины 250 тыс. гривен за изготовление технической документации и принятие решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га.
Злоумышленники задержаны во время получения ими второй части неправомерной выгоды в размере 7500 долларов США, что эквивалентно 190 тыс. гривен.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства продолжаются обыски.
Напомним, в Киеве задержан глава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности директоров школ (комиссия работает при КГГА на общественных началах). Мужчину обвиняют в том, что он требовал 90 тыс. грн у учителя лицея за содействие в назначении на должность. Ему грозит 5—10 лет тюрьмы.
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