Под Киевом на взятке задержали сельского голову с посредником

Вчера, 18:03

Злоумышленников задержали на горячем

 

Злоумышленники задержаны во время получения ими второй части взятки. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Злоумышленники задержаны во время получения ими второй части взятки. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Под Киевом задержали на взятке голову одного из сел Киевской области и посредника.

Чиновник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал от мужчины 250 тыс. гривен за изготовление технической документации и принятие решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га.

Злоумышленники задержаны во время получения ими второй части неправомерной выгоды в размере 7500 долларов США, что эквивалентно 190 тыс. гривен.

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Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства продолжаются обыски.

Напомним, в Киеве задержан глава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности директоров школ (комиссия работает при КГГА на общественных началах). Мужчину обвиняют в том, что он требовал 90 тыс. грн у учителя лицея за содействие в назначении на должность. Ему грозит 5—10 лет тюрьмы.
взятка, чиновник, взяточник, сельский голова
Источник:

"Сегодня"

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