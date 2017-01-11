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Под Киевом накрыли подпольное игорное заведение, организаторам грозит крупный штраф http://www.segodnya.ua/img/article/7873/28_main.1484146314.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/28_tn.1484146314.jpg Происшествия В помещении провели обыск, изъяты системные блоки, мониторы и деньги  

Под Киевом накрыли подпольное игорное заведение, организаторам грозит крупный штраф

Сегодня, 16:50

В помещении провели обыск, изъяты системные блоки, мониторы и деньги

 

В помещении подпольного игорного заведения провели обыск. Фото: kobl.gp.gov.ua
В помещении подпольного игорного заведения провели обыск. Фото: kobl.gp.gov.ua

Под Киевом на территории Бородянского района прекратили деятельность подпольного игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

10 января был проведен санкционированный обыск в помещении подпольного игорного заведения в пгт. Песковка Бородянского района, где находились игровые автоматы.

На место происшествия выехали заместитель руководителя Фастовской местной прокуратуры, руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции.

В ходе проведения обыска обнаружены и изъяты 18 системных блоков, 16 мониторов, 16 игровых консолей, 16 флэш-накопителей и деньги в сумме более 6 тыс. гривен.

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Фото: kobl.gp.gov.ua

В настоящее время в уголовном производстве назначаются экспертизы относительно изъятого имущества и решается вопрос о наложении ареста на это имущество, а также устанавливаются виновные лица, причастные к организации игорного бизнеса.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Виновным лицам грозит наказание в виде штрафа от 10 тыс. (170 тыс. гривен) до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (680 тыс. гривен).

Напомним, в начале января в Киеве полиция "накрыла" очередное казино "для своих", которое находилось в Печерском районе.
деньги, штраф, расследование, игорный бизнес, игровые автоматы
Источник:

"Сегодня"

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