Под Киевом нашли магазин с книгами об идеалах "русского мира"

Волонтеры и ветераны АТО наткнулись на целый стенд литературы о подвигах российских военных. Книги с призывом поддерживать Путина и Российскую Федерацию продавали в одном из магазинов в городе Бровары Киевской области, сообщает ТСН.

Заведующая магазином уверяет: книги стоят давно, так что о них просто забыли. Однако активисты заверениям не поверили и вызвали СБУ с требованием проверить, на каких основаниях и зачем подобное чтиво продается в украинских книжных магазинах. Продавцы добровольно передали литературу на экспертизу, однако в службе безопасности до сих думают, как отреагировать на инцидент.

Подобные книги, изданные в 2011-2013 гг, по словам экспертов, – классический инструмент к военной агрессии. "Везде сквозит одна и та же идея: что есть определенный духовный мир, который может научить весь мир, который защищает всех", – поясняет эксперт по социальным коммуникациям Александр Курбан.

Напомним, с 1-го января действует ограничение на ввоз книг из России. Принятый Верховной Радой закон запрещает ввозить в Украину печатную продукцию антиукраинского содержания, которая пропагандирует силовые структуры РФ. Запрет не касается литературы, ввозимой в ручной клади или сопровождаемом багаже, общим количеством не более 10-ти экземпляров.