Под Киевом нашли украденный трактор (фото)

К похищению траспорта причастны пять человек

Полицейские Кагарлыка нашли, где спрятан украденный на днях трактор "МТЗ 82". Его угнали из фермерского хозяйства и успели продать за 35 тысяч гривен, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Похищенный трактор находился на частной территории фермерского хозяйства соседнего Мироновского района. Правоохранители задержали пять подозреваемых местных жителей, причастных к совершению данного преступления, двое из которых ранее уже имели проблемы с законом.

Сейчас трактор вернули законным владельцам. Продолжаются следственные действия. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района и области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.