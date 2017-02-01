Под Киевом нашли украденный трактор (фото)

Сегодня, 18:31

К похищению траспорта причастны пять человек

В угоне и продаже трактора подозревают пять человек
В угоне и продаже трактора подозревают пять человек. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Полицейские Кагарлыка нашли, где спрятан украденный на днях трактор "МТЗ 82". Его угнали из фермерского хозяйства и успели продать за 35 тысяч гривен, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Похищенный трактор находился на частной территории фермерского хозяйства соседнего Мироновского района. Правоохранители задержали пять подозреваемых местных жителей, причастных к совершению данного преступления, двое из которых ранее уже имели проблемы с законом.

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Сейчас трактор вернули законным владельцам. Продолжаются следственные действия. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района и области.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

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Источник:

"Сегодня"

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