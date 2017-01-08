Под Киевом несколько авто врезалось в колонну снегоуборочной техники (фото)

Под Киевом на Житомирской трассе в районе Калиновки произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Несколько авто врезалась в колонну снегоуборочной техники.

Легковушка разорвала и вогнала в грузовик коммунальный трактор. Возник затор. Уборка снега остановлена.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Скриншот с сайта Яндекс.карты

Отметим, ДТП со снегоуборочной техникой происходят в Киеве довольно часто, потому что водители не обращают внимания на габаритные автомобили.