Под Киевом несколько авто врезалось в колонну снегоуборочной техники (фото)
Есть пострадавшие, уборка снега остановлена
Под Киевом на Житомирской трассе в районе Калиновки произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Несколько авто врезалась в колонну снегоуборочной техники.
Легковушка разорвала и вогнала в грузовик коммунальный трактор. Возник затор. Уборка снега остановлена.
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
Скриншот с сайта Яндекс.карты
Отметим, ДТП со снегоуборочной техникой происходят в Киеве довольно часто, потому что водители не обращают внимания на габаритные автомобили.
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