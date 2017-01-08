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Под Киевом несколько авто врезалось в колонну снегоуборочной техники (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/30_main.1483872387.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/30_tn.1483872387.jpg Происшествия Есть пострадавшие, уборка снега остановлена  

Под Киевом несколько авто врезалось в колонну снегоуборочной техники (фото)

Сегодня, 12:46

Есть пострадавшие, уборка снега остановлена

 

фото: Влад Антонов

Под Киевом на Житомирской трассе в районе Калиновки произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Несколько авто врезалась в колонну снегоуборочной техники.

Легковушка разорвала и вогнала в грузовик коммунальный трактор. Возник затор. Уборка снега остановлена.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

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Скриншот с сайта Яндекс.карты

Отметим, ДТП со снегоуборочной техникой происходят в Киеве довольно часто, потому что водители не обращают внимания на габаритные автомобили.
ДТП, водители, грузовик, полиция, трактор, врезалась, легковушка, автомобили, уборка снега
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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