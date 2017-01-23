Под Киевом ночью сгорел большой коттедж

В Ирпене на выходных ночью загорелся двухэтажный жилой дом. Спасателей на место происшествия вызвали 22 января в 1:37, сообщает ГСЧС Киевской области.

На момент прибытия пожарных огонь охватил крышу дома и второй этаж. Пожар был локализован в 2:57 и ликвидирован в 05:05.

В результате пожара было уничтожено полностью крышу дома и второй этаж, повреждены первый этаж. В пожаре владельца дома получил травмы – ожоги спины и рук.

Причина и ущерб пожара устанавливаются.