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Под Киевом ночью сгорел большой коттедж http://www.segodnya.ua/img/article/7907/27_main.1485156784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/27_tn.1485156784.jpg Происшествия Пожар тушили несколько часов, пострадал хозяин дома

Под Киевом ночью сгорел большой коттедж

Сегодня, 09:31

Пожар тушили несколько часов, пострадал хозяин дома

В доме сгорела крыша и второй этаж. Фото: ГСЧС
В доме сгорела крыша и второй этаж. Фото: ГСЧС

В Ирпене на выходных ночью загорелся двухэтажный жилой дом. Спасателей на место происшествия вызвали 22 января в 1:37, сообщает ГСЧС Киевской области. 

На момент прибытия пожарных огонь охватил крышу дома и второй этаж. Пожар был локализован в 2:57 и ликвидирован в 05:05.

В результате пожара было уничтожено полностью крышу дома и второй этаж, повреждены первый этаж. В пожаре владельца дома получил травмы – ожоги спины и рук.

Причина и ущерб пожара устанавливаются.
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Источник:

"Сегодня"

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