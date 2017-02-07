Под Киевом обнаружили бункер с ракетами, гранатометами и пушками

Под Киевом 55-летний предприниматель в специально оборудованном складе на территории дачного поселка в Бориспольском районе Киевской области незаконно хранил оружие.

Специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины провели 26 из 37 экспертиз по изъятым на складе предметам, по результатам которых усматриваются обоснованные основания для сообщения о подозрении владельцу вышеупомянутого бункера.

Так, согласно полученным выводам, предоставленные на исследование пистолет конструкции Макаров (ПМ) калибра 9 мм., унифицированная танковая самозарядная пушка калибра 14,5 мм и пулемет ZB-30 производства ZBROJOVKA-BRNO калибра 7,92х57 мм., относятся к огнестрельному оружию и пригодны для проведения неоднократных выстрелов.

Указанные выводы подтверждены, в том числе, проведенными экспериментальными отстрелами на территории полигона.

По результатам расследования 7 февраля мужчине сообщили о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Украины. Кроме того, Киевской местной прокуратурой №8 готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ближайшее время ожидается завершение других экспертиз относительно предметов, похожих на ракеты к системам залпового огня "Град", и предметов, похожих на гранотометы.

Досудебное расследование продолжается.