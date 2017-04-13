Под Киевом орудуют банды "липовых" соцработников: как уберечься от мошенников

Полиция Киевской области задержала банду ромов, которые под видом соцработников обворовывали одиноких пенсионеров. В афере были задействованы четыре женщины и мужчина, которые колесили на BMW по пригороду в поисках "заработка". Пока одна из женщин выспрашивала у стариков об их нуждах, другие обчищали жилье пенсионеров. На улице подельников с наворованным добром поджидал водитель.

Задержать мошенников удалось благодаря тому, что последняя пострадавшая, 73-летняя жительница Бучи, заметив пропажу в доме ценных вещей и денег, оперативно сообщила об этом в полицию.

"Пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина ромской национальности похитила у нее две пары наручных часов и 200 гривен. По указанному адресу сразу прибыли копы Ирпенского отдела полиции и задержали псевдосоцработницу и ее компаньонов у дома, где проживает заявительница. Ими оказались жители Борисполя в возрасте от 26 лет до 41 года. При обыске у них были обнаружили украденные вещи и квитанции из разных ломбардов. Сейчас мы устанавливаем количество пенсионеров, пострадавших от рук мошенников", — сообщили в полиции.

Задержанным может грозить от 3 до 6 лет тюрьмы по статье "Кража". Судом избрана мера пресечения — арест и домашний арест с применением электронного браслета.

Как сообщают в полиции, подобные случаи мошенничества на Киевщине — не редкость. Аферисты "гастролируют" по области и выбирают себе жертв из одиноких пожилых людей. "Пенсионерам предлагают различные липовые соцуслуги, к примеру, купить продукты. В это время подельники обворовывают жилье стариков, стараясь нечего не менять в обстановке. Поэтому пенсионеры замечают пропажу не сразу и когда сообщают о случившемся в полицию, то мошенникам уже удается скрыться. Мы в очередной раз призываем граждан быть бдительными, не открывать двери подозрительным личностям", — рассказали правоохранители.

Порча и показания счетчиков

Жертвами аферистов становятся и столичные пенсионеры. На днях правоохранители задержали 41-летнюю жительницу Житомирской области, которая под видом соцработницы ограбила 86-летнюю киевлянку. Мошенница пришла к пенсионерке якобы снять показания счетчиков, а потом потребовала деньги. Пенсионерка хотела выставить незнакомку за дверь, но та закрыла старушку в ванной, забрала из квартиры телевизор и ушла. Мошеннице грозит до 8 лет тюрьмы.

Попадаются на удочку аферистов и обычные прохожие. Днем на улице Ломоносова женщина отдала незнакомке 2000 грн и $25 за то, что та снимет с нее порчу. Уговорить жертву помогла сестра мошенницы, которая крутилась рядом. "Снятие порчи" заметили копы и задержали подельниц. В участке пострадавшая указала на обидчицу, но объяснить, почему отдала деньги, не смогла. Мошеннице объявили о подозрении и отпустили под личное обязательство.