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Под Киевом отец развращал 14-летнюю дочь http://www.segodnya.ua/img/article/7869/56_main.1484059830.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/56_tn.1484059830.jpg Происшествия Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы  

Под Киевом отец развращал 14-летнюю дочь

Сегодня, 16:49

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

 

Подозреваемого отправили под стражу
Подозреваемого отправили под стражу. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Под Киевом мужчина развращал собственную несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

2 января текущего года 33-летний мужчина в с. Бородянка Киевской области совершил развратные действия в отношении своей 14-летней дочери.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

По ходатайству Фастовской местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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