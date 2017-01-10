Под Киевом отец развращал 14-летнюю дочь

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

Под Киевом мужчина развращал собственную несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

2 января текущего года 33-летний мужчина в с. Бородянка Киевской области совершил развратные действия в отношении своей 14-летней дочери.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

По ходатайству Фастовской местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.