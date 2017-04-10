Под Киевом парень изнасиловал и убил 72-летнюю пенсионерку

Полиция Киевской области задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки. Изверг сначала изнасиловал, а потом убил пожилую женщину. 24-летний мужчина уже отбывал наказание за умышленное убийство, однако в начале прошлого года он был освобожден по "закону Савченко", сообщает ГУ НП столичного региона.

Так, в начале апреля в полицию поступило сообщение от жительницы Березани о том, что она в кустах на обочине обнаружила обнаженное тело неизвестной пожилой женщины с многочисленными телесными повреждениями.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что потерпевшая – 72-летняя местная жительница, которая накануне уехала из дома на велосипеде и пропала. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщина умерла от кровоизлияния в мозг и перелома шейного позвонка.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 24-летний уроженец Харьковщины, который в начале прошлого года вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство.

Установлено, что злоумышленник с ноября 2016 проживал в доме на чердаке, расположенном рядом с местом преступления. У подозреваемого полицейские изъяли одежду со следами крови, сумку с личными вещами и тетрадь с записями сексуально-насильственного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.