Под Киевом парень угнал авто и попал в серьезное ДТП

Сегодня в 2:25 ночи в полицию Киевской области от жителя села Лютеж поступило сообщение об угоне его авто "Опель Омега", которое было припарковано возле дома. Правоохранители объявили план "Перехват" и по горячим следам задержали злоумышленника – 20-летнего нетрезвого уроженца села Катюжанка.

"Он украл авто ради развлечения, но во время движения не справился с управлением и совершил ДТП. Несмотря на то, что авто было разбито, молодой человек поехал на нем дальше. Вскоре он был задержан патрульными", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Фото ГУ НП в Киевской области

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По факту угона открыто уголовное производство.

Напомним, вечером 20 августа в Киеве произошло ДТП, в результате которого пассажира авто зажало между сиденьем и панелью приборов.