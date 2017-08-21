Под Киевом парень угнал авто и попал в серьезное ДТП

Сегодня, 14:42

Злоумышленника задержали правоохранители, он был пьян

Несмотря на то, что авто было разбито, молодой человек поехал на нем дальше. Фото ГУ НП в Киевской области
Несмотря на то, что авто было разбито, молодой человек поехал на нем дальше. Фото ГУ НП в Киевской области

Сегодня в 2:25 ночи в полицию Киевской области от жителя села Лютеж поступило сообщение об угоне его авто "Опель Омега", которое было припарковано возле дома. Правоохранители объявили план "Перехват" и по горячим следам задержали злоумышленника – 20-летнего нетрезвого уроженца села Катюжанка.

"Он украл авто ради развлечения, но во время движения не справился с управлением и совершил ДТП. Несмотря на то, что авто было разбито, молодой человек поехал на нем дальше. Вскоре он был задержан патрульными", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

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Фото ГУ НП в Киевской области

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По факту угона открыто уголовное производство.

Напомним, вечером 20 августа в Киеве произошло ДТП, в результате которого пассажира авто зажало между сиденьем и панелью приборов.
ДТП, угон, опель, пьяный водитель, под киевом
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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