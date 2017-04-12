Под Киевом пассажиры перекрыли железную дорогу с требованием увеличить количество вагонов

Сегодня, 10:05

Люди в течение трех часов блокировали движение электропоездов

 


Сегодня утром в с. Барышевка Киевской области около 20 человек перекрыли железнодорожное полотно с требованием увеличить количество вагонов для перевозки пассажиров.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области, люди в течение трех часов блокировали движение электропоездов и требовали приехать представителей "Укрзализныци".

Данное сообщение зарегистрировано. На месте работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Правоохранители опрашивают участников и свидетелей протеста.

Сейчас движение электропоездов уже восстановлено. "Укрзализныця" подсчитывает убытки. Работники полиции выясняют все обстоятельства для квалификации данного события.
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Источник:

"Сегодня"

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