Под Киевом пенсионер-нарушитель погиб под колесами "Фольксвагена"

Вчера, 15:01

Пешеход неожиданно появился на дороге, пытаясь перебежать проезжую часть

 

Под колесами иномарки погиб пенсионер. Фото: avtosreda.ru
Под колесами иномарки погиб пенсионер. Фото: avtosreda.ru

В Киевской области из-за собственной неосмотрительности под колесами иномарки погиб пенсионер.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января, около шести часов утра, в Ставищанском районе. 58-летняя жительница Черкасской области, управляя автомобилем "Фольксваген", на 127-м км автодороги Киев-Одесса совершила наезд на 69-летнего мужчину.

По предварительным данным, пешеход неожиданно появился на дороге, пытаясь перебежать проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пенсионер, житель г. Белая Церковь, от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Продолжается следствие.

Напомним, на днях в Киеве мужчина в темной одежде пытался перебежать оживленную скоростную трассу, и водитель машины Mitsubishi Outlander заметил его в самый последний момент. Авто зацепило пешехода правой стороной, избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб на месте.
ДТП, пешеход, иномарка, погиб, пенсионер, фольксваген, наезд, белая церковь, наехал, Киев-Одесса
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мужчина погиб на месте. Фото: А. Ракитин

Подробности смертельного ДТП на Окружной в Киеве: мужчина в темной одежде бежал через скоростную трассу

24 Января, 12:25

53-летний погибший приехал из Житомирской области  

Происшествия

В Киеве несколько автомобилей переехали пешехода и протащили 50 метров по дороге

22 Января, 11:06

На Гостомельской трассе водитель Daewoo сбил пешехода-нарушителя, выбежавшего в темноте из леса

Происшествия

На Стельмаха женщина попала под авто. Фото: Владимир М.

В Киеве женщина попала под машину во время разговора по телефону

19 Января, 15:42

Женщина переходила дорогу в неположенном месте, говоря по мобильному  

Происшествия

В Киеве мужчина напился после развода с женой и поехал кататься на авто

16 Января, 09:38

Пьяный водитель наехал на ограждение  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования