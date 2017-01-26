Под Киевом пенсионер-нарушитель погиб под колесами "Фольксвагена"

В Киевской области из-за собственной неосмотрительности под колесами иномарки погиб пенсионер.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января, около шести часов утра, в Ставищанском районе. 58-летняя жительница Черкасской области, управляя автомобилем "Фольксваген", на 127-м км автодороги Киев-Одесса совершила наезд на 69-летнего мужчину.

По предварительным данным, пешеход неожиданно появился на дороге, пытаясь перебежать проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пенсионер, житель г. Белая Церковь, от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Продолжается следствие.

Напомним, на днях в Киеве мужчина в темной одежде пытался перебежать оживленную скоростную трассу, и водитель машины Mitsubishi Outlander заметил его в самый последний момент. Авто зацепило пешехода правой стороной, избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб на месте.