Под Киевом подростки жестоко поиздевались над мальчиком с отклонениями

В соцсетях вчера вечером появилась информация об изнасиловании одного из учеников местной школы старшеклассниками в поселке Иванков Киевской области.

В ГУ НП Киевской области нам сказали, что, действительно, в полицию с заявлением обратилась мать 10-летнего ребенка и рассказала о том, что над ее сыном жестоко издевались подростки, на несколько лет старше его, где-то на заброшенной территории.

В полиции добавили, что пострадавший мальчик, к тому же страдает отклонениями умственного развития. "Сейчас проводятся необходимые следственные действия и экспертизы", – говорят в полиции.

Пока открыто уголовное производство по части 2 ст. 296 ("Хулиганство"). Ребенок находится дома, в стационарном лечении он не нуждался. Экспертиза проверяет, был ли факт изнасилования.