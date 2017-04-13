Под Киевом подростки жестоко поиздевались над мальчиком с отклонениями

Сегодня, 09:57

10-летнего школьника мучили на заброшенной территории

 

В деле разбирается полиция
В деле разбирается полиция. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В соцсетях вчера вечером появилась информация об изнасиловании одного из учеников местной школы старшеклассниками в поселке Иванков Киевской области.

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В ГУ НП Киевской области нам сказали, что, действительно, в полицию с заявлением обратилась мать 10-летнего ребенка и рассказала о том, что над ее сыном жестоко издевались подростки, на несколько лет старше его, где-то на заброшенной территории.

В полиции добавили, что пострадавший мальчик, к тому же страдает отклонениями умственного развития. "Сейчас проводятся необходимые следственные действия и экспертизы", – говорят в полиции.

Пока открыто уголовное производство по части 2 ст. 296 ("Хулиганство"). Ребенок находится дома, в стационарном лечении он не нуждался. Экспертиза проверяет, был ли факт изнасилования.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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