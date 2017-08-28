Под Киевом поезд протаранил элитное авто

Сегодня около 9:50 на переезде в районе Новых Безрадичей поезд "Бердянск-Киев" протаранил автомобиль Lexus. Об этом в Facebook сообщил киевлянин Вадим Васильев.

"Поезд парализован на четыре часа, пришлось до Киева добираться пешком, попутки не останавливаются", – написал он.

Фото: Вадим Васильев

В полиции Киевской области факт ДТП подтвердили и отметили, что погибших, к счастью, нет, но два человека из автомобиля пострадали. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области в районном центре Дрогобыч поезд переехал мужчину. Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, тело мужчины, ориентировочно, 35-40 лет было обнаружено местными жителями в субботу, 26 августа, около 21.40 на железнодорожных путях станции "Дрогобыч".