Под Киевом похитили парня и заставили копать себе могилу (видео)

Всю ночь пытали, а затем заставили копать себе могилу. В Киевской области злоумышленники похитили парня и требовали деньги – 2600 тысяч гривен. Впрочем, жертве удалось спастись из плена. А на следующий день к преступникам ворвался спецназ КОРД.

Трехэтажный частный дом на окраине Киева. По данным оперативников, здесь скрывается банда вооруженных похитителей. Сдались без сопротивления. В подвале – много оружия, жестянка с патронами. Именно здесь прошла страшная ночь в жизни 23-летнего парня. Его группа неизвестных похитил из дома друга в соседнем селе.

"Завели меня к себе в дом, в подвал, привязали к батарее. Принесли железный трос, привязали за шею к отоплению, к батарее", – рассказал пострадавший.

Тело парня все в синяках. Говорит, пытали всю ночь. Так требовали 260 тысяч гривен, которые похищенный якобы задолжал. Экзекуцию продолжили в лесу, куда вывезли парня.

"Дали мне лопату и начали меня бить, говорили, чтобы я себе яму копал", – продолжил парень.

Тогда парень и придумал план спасения. Убедил, что деньги отдаст его богатый товарищ. Похитители согласились. По дороге, когда машина притормозила, пострадавший выскочил и побежал в магазин. Там и вызвал полицию.

"Нами были задержаны четыре гражданина, которые сейчас дают показания. Относительно последних избрана мера пресечения – содержание под стражей", – отметил Дмитрий Ценов, начальник полиции Киевской области.

Из всех задержанных – лишь один до сих пор имел проблемы с законом. И за что их арестовали – не понимают.

Возбуждено уголовное производство сразу по четырем статьям: похищение человека и транспорта, незаконное обращение с оружием и вымогательство. Если их признают виновными – могут лишить свободы на 15 лет.

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