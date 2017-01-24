Под Киевом полицейский развращал 15-летнего мальчика

Правоохранитель создал страницу в соцсети от имени девушки и договорился о встрече с подростком

Под Киевом 26-летний сотрудник полиции развращал несовершеннолетнего подростка.

Правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем и отправлял ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта.

В дальнейшем, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем.

Несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали правоохранителя и вызвали полицию.

Сейчас старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование и процессуальное руководство проводит прокуратура Киевской области.

Напомним, в столице 33-летний уроженец Днепропетровской области изнасиловал восьмилетнего мальчика.