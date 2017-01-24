Под Киевом полицейский развращал 15-летнего мальчика
Правоохранитель создал страницу в соцсети от имени девушки и договорился о встрече с подростком
Под Киевом 26-летний сотрудник полиции развращал несовершеннолетнего подростка.
Правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем и отправлял ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта.
В дальнейшем, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем.
Несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали правоохранителя и вызвали полицию.
Сейчас старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование и процессуальное руководство проводит прокуратура Киевской области.
Напомним, в столице 33-летний уроженец Днепропетровской области изнасиловал восьмилетнего мальчика.
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