Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Под Киевом полицейский развращал 15-летнего мальчика http://www.segodnya.ua/img/article/7912/75_main.1485261586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/75_tn.1485261586.jpg Происшествия Правоохранитель создал страницу в соцсети от имени девушки и договорился о встрече с подростком

Под Киевом полицейский развращал 15-летнего мальчика

Сегодня, 14:38

Правоохранитель создал страницу в соцсети от имени девушки и договорился о встрече с подростком

Полицейский притворился девушкой в соцсети. Фото: hochu.ua
Полицейский притворился девушкой в соцсети. Фото: hochu.ua

Под Киевом 26-летний сотрудник полиции развращал несовершеннолетнего подростка.

Правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем и отправлял ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта.

В дальнейшем, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем.

Несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали правоохранителя и вызвали полицию.

Сейчас старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование и процессуальное руководство проводит прокуратура Киевской области.

Напомним, в столице 33-летний уроженец Днепропетровской области изнасиловал восьмилетнего мальчика.
расследование, прокуратура, мера пресечения, правоохранитель, развращал, полицейский, развращение, задержали, несовершеннолетний, прокуратура Киевской области
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Охранник детсада оказался педофилом. Фото: kvedomosti.com

Под Киевом пенсионер развращал девочку на территории детсада

Вчера, 15:12

Мужчине светит до трех лет лишения свободы  

Происшествия

Насильника посадили в тюрьму на 14 лет

В Киеве на 14 лет посадили насильника 10-летней дочери

13 Января, 13:50

В полицию обратилась мама ребенка

Происшествия

Подозреваемого отправили под стражу

Под Киевом отец развращал 14-летнюю дочь

10 Января, 16:49

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы  

Происшествия

Мужчина приставал к школьницам на озере

В Киеве мужчина раздевался перед школьницами

28 Сентября 2016, 11:08

Развратник оставил на скамейке листики со своим номером и непристойными предложениями  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.