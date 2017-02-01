Под Киевом полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя

Сегодня, 16:52

Правоохранители изъяли 50 упаковок алкоголя, коробки для упаковки напитков и 26 пластиковых бутылей

Злоумышленники наладили подпольное производство суррогатного алкоголя. Фото: kv.npu.gov.ua
Злоумышленники наладили подпольное производство суррогатного алкоголя. Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.

Сотрудники Управления защиты экономики в Киевской области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно с Киевской местной прокуратурой в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района, разоблачили подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.

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Фото: kv.npu.gov.ua

Оперативники установили, что злоумышленники на территории двух частных домов наладили подпольное производство суррогатного алкоголя известных брендов. Во время проведения санкционированного обыска правоохранители изъяли из подпольного цеха 50 упаковок алкоголя, общим объемом 150 литров, коробки для упаковки напитков и 26 пластиковых бутылей общим объемом 200 литров.

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Фото: kv.npu.gov.ua

Также изъяты деньги, полученные от незаконной деятельности, на общую сумму 85 тысяч гривен.

В настоящее время изъятая продукция находится на ответственном хранении, проводится ряд следственных действий на установление лиц, причастных к организации незаконного производства.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
следствие, алкоголь, сбыт, цех, уголовное производство, злоумышленники, подпольный цех, Петропавловская Борщаговка
Источник:

"Сегодня"

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