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Под Киевом полиция закрыла шесть подпольных игорных заведений http://www.segodnya.ua/img/article/7825/36_main.1482504821.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/36_tn.1482504821.jpg Происшествия Во время обысков изъяты 17 тысяч гривен и тетради с "черной" бухгалтерией  

Под Киевом полиция закрыла шесть подпольных игорных заведений

Вчера, 16:52

Во время обысков изъяты 17 тысяч гривен и тетради с "черной" бухгалтерией

 

Во время обысков изъято 57 единиц игрового оборудования. Фото: kv.npu.gov.ua
Во время обысков изъято 57 единиц игрового оборудования. Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом полиция пресекла деятельность шести подпольных игорных заведений.

22 декабря во время проведения санкционированных обысков в Фастове работники полиции пресекли деятельность шести игорных заведений, которые осуществляли свою незаконную деятельность, прикрываясь вывеской "Государственная лотерея М.С.Л".

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Фото: kv.npu.gov.ua

Во время обысков изъято 57 единиц игрового оборудования, деньги на общую сумму 17 тысяч гривен, тетради с "черной" бухгалтерией и списками постоянных посетителей.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

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Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в ноябре в Киевской области ликвидировано очередное подпольное игорное заведение. В городе Васильков "предприимчивые" лица организовали запрещенный бизнес в игорном заведении под вывеской "Государственная лотерея".

По выявленным фактам по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса следователями Фастовского отделения полиции открыты уголовные производства по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследование продолжается.
лотерея, полиция, игорный бизнес, доказательства, деятельность, игорные заведения
Источник:

"Сегодня"

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