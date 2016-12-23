Под Киевом полиция закрыла шесть подпольных игорных заведений

Во время обысков изъяты 17 тысяч гривен и тетради с "черной" бухгалтерией

Под Киевом полиция пресекла деятельность шести подпольных игорных заведений.

22 декабря во время проведения санкционированных обысков в Фастове работники полиции пресекли деятельность шести игорных заведений, которые осуществляли свою незаконную деятельность, прикрываясь вывеской "Государственная лотерея М.С.Л".

Фото: kv.npu.gov.ua

Во время обысков изъято 57 единиц игрового оборудования, деньги на общую сумму 17 тысяч гривен, тетради с "черной" бухгалтерией и списками постоянных посетителей.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в ноябре в Киевской области ликвидировано очередное подпольное игорное заведение. В городе Васильков "предприимчивые" лица организовали запрещенный бизнес в игорном заведении под вывеской "Государственная лотерея".

По выявленным фактам по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса следователями Фастовского отделения полиции открыты уголовные производства по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследование продолжается.