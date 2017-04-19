Под Киевом потушили масштабный пожар в гаражах

Пламя тушили несколько часов, две постройки сгорели полностью

В городе Немешаево сегодня ночью по ул. Техникумовская загорелась хозпостройка. Спасателей на место происшествия вызвали 19 апреля в 3:15, сообщает ГСЧС столичного региона.

В 3:37 спасатели прибыли на место пожара. Оказалось, что горят частные хозяйственные постройки, находящиеся под одной кровлей и существует прямая угроза опрокидывания огня на другие гаражи.

Тушение осложняло плотное расположение сооружений и полное их заполнения мусором и старыми вещами.

Пожар локализован в 5:24 и окончательно потушили в 08:04. На тушение пожара были привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

В результате пожара огнем уничтожены две хозяйственные постройки, вещи и имущество которое находилось внутри зданий, повреждены еще 3 хозяйственные постройки. Работники спасли две хозяйственные постройки, два гаража, одну двухэтажную надстройку и легковой автомобиль ВАЗ 2101.