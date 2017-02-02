Под Киевом поймали 20-летнего серийного вора

Полицейские Киевской области задержали вора, который в декабре прошлого года совершил несколько краж. "Добычей" злоумышленника стали электроинструменты и бытовая техника из дачных домов Фастовского района, сообщили в ГУ НП столичного региона.

Злоумышленником оказался 20-летний безработный житель села Большая Снитинка, который уже имел проблемы с законом.

Парень признался правоохранителям в совершении краж и дал правдивые показания. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным отделением Фастовского полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений. Досудебное следствие продолжается.