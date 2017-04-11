Под Киевом поймали банду воровок-"соцработниц"

Вчера, 16:50

Цыганки приходили к одиноким старикам, втирались в доверие и обворовывали


Так выглядят "соцработницы". Фото: ГУ НП Киевской области

Так выглядят "соцработницы". Фото: ГУ НП Киевской области

Так выглядят "соцработницы". Фото: ГУ НП Киевской области

Так выглядят "соцработницы". Фото: ГУ НП Киевской области

В столичном регионе женщины ромской национальности, представляясь социальными работницами, приходили домой к одиноким пенсионерам, входили к ним в доверие, а потом обворовывали, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Так, в полицию обратилась 73-летняя жительница Бучи и сообщила о том, что неизвестная женщина ромской национальности похитила у нее двое часов и 200 гривен. К сожалению, пенсионерка не смогла предоставить особых примет воровки.

Задержали полицейские злоумышленницу и ее напарниц у дома, где проживает заявительница. Ими оказались жители города Борисполь, самым молодым – по 26 лет, а самому старшему из них 41-год. Приехали они в Бучу "в заработках" на автомобиле "BMW".

Установлено, что группа ромов- четыре женщины и мужчина, – выискивали помещение, где проживают одинокие пенсионеры. Затем одна из подельниц под видом работника социальной службы заходила в квартиру, интересовалась проблемами пожилого человека. А в это время другие женщины рыскали по другим комнатам и похищали вещи. Мужчина-водитель ждал воровок в автомобиле.
Во время задержания работники полиции изъяли у злоумышленников вещественные доказательства – похищенные у заявительницы вещи и квитанции из разных ломбардов.

Внимание! Если Вы пострадали от незваных "гостей", которые изображены на фото, сразу обращайтесь в полицию Киевщины по телефону 102.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ворам объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения – арест и домашний арест с применением электронного браслета. Досудебное следствие продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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