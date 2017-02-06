Под Киевом поймали двух дерзких разбойников с оружием

Сегодня, 17:03

Рецидивисты грабили жилые дома, угрожая хозяевам ножом

У подозреваемых уже были проблемы с законом
У подозреваемых уже были проблемы с законом

В Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, которые в течение недели совершили пять разбойных нападений, а также хулиганские действия на территории Вишневого и Софиевской Борщаговки, сообщили в ГУ НП столичного региона.

Установлено, что ранее судимые за совершение особо тяжких преступлений мужчины, проникали в жилые дома через незапертую дверь. Там они, угрожая потерпевшим ножом и оружием, похищали деньги, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Подозреваемых взяли под стражу на два месяца. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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