Под Киевом поймали двух дерзких разбойников с оружием

В Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, которые в течение недели совершили пять разбойных нападений, а также хулиганские действия на территории Вишневого и Софиевской Борщаговки, сообщили в ГУ НП столичного региона.

Установлено, что ранее судимые за совершение особо тяжких преступлений мужчины, проникали в жилые дома через незапертую дверь. Там они, угрожая потерпевшим ножом и оружием, похищали деньги, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Подозреваемых взяли под стражу на два месяца. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.