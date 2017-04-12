Под Киевом поймали двух кладбищенских воров
Мужчины похищали металлические ограды с могил
В Белоцерковском и Киево-Святошинском районах полицейские задержали мужчин, которые подозреваются в кражах оград с могил, сообщает ГУ НП Киевской области.
Так, работники сектора криминальной полиции установили и задержали 44-летнего мужчину, который на протяжении последних двух месяцев совершил ряд краж с могил, расположенных на кладбище "Сухой Яр" в городе Белая Церковь.
Подозреваемым оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Правонарушитель признался правоохранителям в совершении преступления. Сейчас мужчине объявлено подозрение в 10 эпизодах преступной деятельности.
Тем временем, в городе Вишневое полицейские Киево-Святошинского отдела полиции совместно с представителями общественного формирования "Дельта" задержали 29-летнего местного жителя, который также специализировался на кражах металлического ограждения с могил.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений. Досудебное расследование продолжается.
Комментарии