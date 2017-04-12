Под Киевом поймали двух кладбищенских воров

Сегодня, 18:14

Мужчины похищали металлические ограды с могил

У задержанного нашли части металлической ограды с кладбища. Фото: ГУ НП Киевской области
У задержанного нашли части металлической ограды с кладбища. Фото: ГУ НП Киевской области

В Белоцерковском и Киево-Святошинском районах полицейские задержали мужчин, которые подозреваются в кражах оград с могил, сообщает ГУ НП Киевской области.
Так, работники сектора криминальной полиции установили и задержали 44-летнего мужчину, который на протяжении последних двух месяцев совершил ряд краж с могил, расположенных на кладбище "Сухой Яр" в городе Белая Церковь.

Подозреваемым оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Правонарушитель признался правоохранителям в совершении преступления. Сейчас мужчине объявлено подозрение в 10 эпизодах преступной деятельности.

Тем временем, в городе Вишневое полицейские Киево-Святошинского отдела полиции совместно с представителями общественного формирования "Дельта" задержали 29-летнего местного жителя, который также специализировался на кражах металлического ограждения с могил.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений. Досудебное расследование продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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