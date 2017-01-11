Под Киевом поймали грабителя, избившего женщину

Преступник отобрал у жертвы сумку с деньгами, документами и телефоном

В городе Яготин неизвестный напал на 52-летнюю женщину, которая возвращалась с работы домой. Злоумышленник жестоко избил ее, отобрал сумку с личными вещами и убежал, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Сообщение о нападение поступило в полицию вчера, 10 января, в 23:45. Правоохранители задержали грабителя – 33-летнего местного жителя, – по "горячим следам". У него изъяты вещественные доказательства – сумку с личными вещами потерпевшей: "добычей" грабителя стали деньги, банковская карта, документы и мобильный телефон.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Досудебное расследование продолжается.