Под Киевом поймали наркоторговца с метадоном и амфетамином

Сегодня, 15:19

Мужчине грозит тюремный срок

Под Киевом поймали наркоторговца с метадоном и амфетамином
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киевской области правоохранители провели четыре оперативные закупки, после чего провели санкционированный обыск и задержали 28-летнего безработного жителя. Боярка, который основательно подозревается в сбыте наркотиков, сообщили в ГУ НП столичного региона.

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Дома у молодого человека нашли 50 г наркотического средства "метадон", 100 г "каннабиса" и 50 г психотропного вещества "амфетамин", которые он хранил с целью последующего сбыта.

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Изъятые наркотические средства направлены на экспертное исследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
хранение, исследование, правоохранители, уголовное производство, наркотические средства
Источник:

"Сегодня"

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