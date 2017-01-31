Под Киевом поймали наркоторговца с "товаром" на полтора миллиона гривен

Сегодня, 17:58

У жителя Боярки нашли сотни пакетиков с коноплей и амфетаминами

Наркоторговца задержали
Наркоторговца задержали

Правоохранители вчера вечером в городе Вишневое на одной из местных АЗС остановили подозрительного мужчину, у которого обнаружили и изъяли 5,5 килограммов наркотического и психотропного вещества, сообщает ГУ НП Киевской области.

Так, 45-летний житель Боярки имел при себе почти сотню пакетиков с коноплей общим весом в килограмм, и полсотни пакетиков с амфетамином, общим весом 4,5 килограммов, что по ценам "черного рынка" стоит более полутора миллиона гривен.

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Как выяснилось, наркотические и психотропные вещества человек собирался продать. Изъятые наркотики работники полиции направили на экспертное исследование.

Сейчас мужчина задержан по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют каналы поступления наркотиков к мужчине. Досудебное следствие продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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