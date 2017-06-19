Под Киевом поймали неадекватного мужчину, который бросался на прохожих с ножом

В центре Броваров вчера днем возле остановки заметили неадекватного вооруженного мужчину. Он угрожал прохожим, приставал к продавщице косметики и баристе в кофейне, пишет в Facebook пользователь Niko Chehor.

"При обращении к неизвестному лицу патрульных, с просьбой бросить нож, нарушитель не реагировал и игнорировал их просьбу, а также начал угрожать применением ножа с угрозами: "Всех попишу, всех порежу", – говорится в сообщении.



Один из патрульных из общественной организации выбил из рук правонарушителя нож, еще двое – блокировали буйного мужчину и подготовили для передачи сотрудникам полиции.

При установлении личности сотрудниками полиции, выяснилось, что 36-летний злоумышленник – местный житель. По словам горожан, он уже не однократно совершал подобные правонарушения с угрозой применения насилия. "Беседуя с правоохранителями, он угрожал им, что у него сестра работает в прокуратуре и его всё равно отпустят", – пишет Niko Chehor.