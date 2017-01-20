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Под Киевом поймали пьяного "гонщика", разбившего чужую машину http://www.segodnya.ua/img/article/7902/58_main.1484925397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/58_tn.1484925397.jpg Происшествия 25-летний мужчина угнал автомобиль и врезался в другую машину

Под Киевом поймали пьяного "гонщика", разбившего чужую машину

Сегодня, 17:14

25-летний мужчина угнал автомобиль и врезался в другую машину

Угонщика задержали в Борисполе
Угонщика задержали в Борисполе

В ночь на 19 января полицейским Киевской области поступило сообщение от 59-летнего местного жителя: в городе Борисполь по улице Владимира Момота неизвестный угнал его Daewo Nybira, рассказали в ГУ НП столичного региона.

Правоохранители начали поиски похищенного авто и сразу разыскали злоумышленника: машина была на улице Полевой в Борисполе, где угонщик врезался в другую машину. Как окакзалось, 25-летний местный житель был пьян, что и стало причиной ДТП.

По данному факту следственным отделом Бориспольского полиции открыто уголовное производство по ч.1. ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
ДТП, борисполь, правоохранители, уголовное производство, угонщик
Источник:

"Сегодня"

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