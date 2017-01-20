Под Киевом поймали пьяного "гонщика", разбившего чужую машину

В ночь на 19 января полицейским Киевской области поступило сообщение от 59-летнего местного жителя: в городе Борисполь по улице Владимира Момота неизвестный угнал его Daewo Nybira, рассказали в ГУ НП столичного региона.

Правоохранители начали поиски похищенного авто и сразу разыскали злоумышленника: машина была на улице Полевой в Борисполе, где угонщик врезался в другую машину. Как окакзалось, 25-летний местный житель был пьян, что и стало причиной ДТП.

По данному факту следственным отделом Бориспольского полиции открыто уголовное производство по ч.1. ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.