Под Киевом поймали рецидивиста, за день совершившего два преступления

Вчера, 19:10

Подозреваемый признался в содеянном

Мужчину проверяют на причастность в совершении других преступлений
Мужчину проверяют на причастность в совершении других преступлений

В городе Фастов правоохранители задержали молодого человека, который разыскивался за совершение кражи и мошенничества, сообщает ГУ НП столичного региона.

30-летний фастовчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, признался полицейским в совершении преступлений и дал правдивые показания.

Выяснилось, что после совместного распития спиртных, парень из квартиры 58-летней соседки по дому похитил мобильный телефон, деньги и бытовую технику. Кроме этого, в тот же день поздно вечером на одной из улиц города завладел мобильным телефоном местной жительницы, обманув ее.

Работники полиции изъяли у подозреваемого похищенные вещи и вернули заявителям.

По данным фактам следственным отделением Фастовского полиции возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.185 (кража) и ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений. Досудебное следствие продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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