Под Киевом пожарные спасли корову из ловушки
Буренка провалилась в реку и не могла самостоятельно выбраться
В селе Березная вчера на пастбище в иле реки Рось застряла корова. Спасателей на место происшествия вызвали 18 июня в 16:37, рассказали в ГСЧС Киевской области.
Приехав на место, спасатели установили, что корова находится в воде и самостоятельно не может выйти на берег.
Бойцы ГСЧС обвязали буренку пожарными рукавами и с помощью техники из сельскохозяйственного предприятия вытащили ее из ловушки и перенесли на сушу.
Комментарии