Под Киевом пожарные спасли корову из ловушки

Сегодня, 12:08

Буренка провалилась в реку и не могла самостоятельно выбраться

В селе Березная вчера на пастбище в иле реки Рось застряла корова. Спасателей на место происшествия вызвали 18 июня в 16:37, рассказали в ГСЧС Киевской области.

Приехав на место, спасатели установили, что корова находится в воде и самостоятельно не может выйти на берег.

Бойцы ГСЧС обвязали буренку пожарными рукавами и с помощью техники из сельскохозяйственного предприятия вытащили ее из ловушки и перенесли на сушу.
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Источник:

"Сегодня"

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