Под Киевом пожарные спасли корову из ловушки

Буренка провалилась в реку и не могла самостоятельно выбраться

В селе Березная вчера на пастбище в иле реки Рось застряла корова. Спасателей на место происшествия вызвали 18 июня в 16:37, рассказали в ГСЧС Киевской области.

Приехав на место, спасатели установили, что корова находится в воде и самостоятельно не может выйти на берег.

Бойцы ГСЧС обвязали буренку пожарными рукавами и с помощью техники из сельскохозяйственного предприятия вытащили ее из ловушки и перенесли на сушу.