Под Киевом "предприниматели" незаконно намывали песок

Сегодня, 11:48

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на спецтехнику

 

Сотрудники полиции обнаружили и описали бульдозер и земснаряд. Фото: kv.npu.gov.ua
Сотрудники полиции обнаружили и описали бульдозер и земснаряд. Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Погребы Киевской области на реке Десна "предприимчивые" люди организовали добычу и намыв песка.

Соответствующая информация поступила в полицию Броварского района. Благодаря бдительности граждан, вывезти государственные недра злоумышленники не успели.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции, где обнаружили и описали бульдозер и земснаряд, который находился в воде. Разрешительные документы о своей деятельности "предприниматели" предоставили лишь частично.

Сейчас ходатайство о наложении ареста на спецтехнику, которая по месту нахождения охраняется полицейскими, находится на рассмотрении в суде.

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Фото: kv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией орудий и средств завладения.

Работники полиции устанавливают круг лиц, причастных к данному уголовному преступлению. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в начале августа в Черниговской области мужчину насмерть засыпало песком. Погиб местный житель 1976 года рождения, который незаконно добывал на карьере песок.
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Источник:

"Сегодня"

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