Под Киевом прохожие поймали вооруженного грабителя

Неравнодушные люди помогли полицейским задержать вооруженного мужчину, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Вишневое, рассказали в ГУ НП Киевской области.

40-летний местный житель в балаклаве ворвался в магазин и, угрожая продавцу пистолетом, потребовал отдать все деньги из кассы. Прохожие жители бросились на помощь и задержали нападавшего. На место оперативно прибыли полицейские.

Подозреваемого задержали. Вещественные доказательства изъяты, оружие отправлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.