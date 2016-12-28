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Под Киевом прохожие поймали вооруженного грабителя http://www.segodnya.ua/img/article/7837/91_main.1482909539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/91_tn.1482909539.jpg Происшествия Мужчина в балаклаве напал на продуктовый магазин

Под Киевом прохожие поймали вооруженного грабителя

Сегодня, 09:16

Мужчина в балаклаве напал на продуктовый магазин

Мужчине за разбойное нападение &quot;светит&quot; тюремный срок
Мужчине за разбойное нападение "светит" тюремный срок

Неравнодушные люди помогли полицейским задержать вооруженного мужчину, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Вишневое, рассказали в ГУ НП Киевской области.

40-летний местный житель в балаклаве ворвался в магазин и, угрожая продавцу пистолетом, потребовал отдать все деньги из кассы. Прохожие жители бросились на помощь и задержали нападавшего. На место оперативно прибыли полицейские.

Подозреваемого задержали. Вещественные доказательства изъяты, оружие отправлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.
расследование, магазин, прохожие, полицейские, Разбойное нападение
Источник:

"Сегодня"

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