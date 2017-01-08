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Под Киевом произошло масштабное ДТП, разбито 4 авто http://www.segodnya.ua/img/article/7863/34_main.1483873641.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/34_tn.1483873641.jpg Происшествия Пострадавшие получили помощь медиков на месте  

Под Киевом произошло масштабное ДТП, разбито 4 авто

Сегодня, 13:06

Пострадавшие получили помощь медиков на месте

 

Авария на Одесской трассе
Авария на Одесской трассе. Автор фото: Влад Антонов, "Сегодня"

Под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное снежное ДТП с пострадавшими. В результате разбито четыре авто, пострадавшие получили помощь медиков на месте. Все перекрыто, возник затор.

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Авария на Одесской трассе. Скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, в воскресенье под Киевом на Житомирской трассе в районе Калиновки произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Несколько авто врезалась в колонну снегоуборочной техники.
авария, ДТП, затор, врезалась
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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