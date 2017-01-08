Под Киевом произошло масштабное ДТП, разбито 4 авто

Под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное снежное ДТП с пострадавшими. В результате разбито четыре авто, пострадавшие получили помощь медиков на месте. Все перекрыто, возник затор.

Авария на Одесской трассе. Скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, в воскресенье под Киевом на Житомирской трассе в районе Калиновки произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Несколько авто врезалась в колонну снегоуборочной техники.