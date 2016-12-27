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Под Киевом произошло массовое ДТП: столкнулись пять машин (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/99_main.1482847883.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/99_tn.1482847883.jpg Происшествия Люди не пострадали  

Под Киевом произошло массовое ДТП: столкнулись пять машин (фото)

Вчера, 16:09

Люди не пострадали

 

Сегодня на объездной дороге возле Броваров произошла массовая авария. Как рассказывают очевидцы, водитель "Газели" остановился на дороге ближе к обочине из-за проблем с омывателем.

Мужчина вышел из авто, включив аварийку, и пытался разобраться с проблемой. В этот момент в машину врезалась "Волга", а через какое-то время "Волгу" протаранила еще одна "Газель".

Но на этом аварии не закончились. В уже пострадавшие авто въехали еще "Таврия" и "Шевроле". К счастью, люди в ДТП не пострадали. Все водители получили админпротоколы от полиции.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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