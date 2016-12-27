Под Киевом произошло массовое ДТП: столкнулись пять машин (фото)

Сегодня на объездной дороге возле Броваров произошла массовая авария. Как рассказывают очевидцы, водитель "Газели" остановился на дороге ближе к обочине из-за проблем с омывателем.

Мужчина вышел из авто, включив аварийку, и пытался разобраться с проблемой. В этот момент в машину врезалась "Волга", а через какое-то время "Волгу" протаранила еще одна "Газель".

Но на этом аварии не закончились. В уже пострадавшие авто въехали еще "Таврия" и "Шевроле". К счастью, люди в ДТП не пострадали. Все водители получили админпротоколы от полиции.